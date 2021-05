Paolino Avedisco | Puntiamo su digitalizzazione e relazioni personali

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Il Forum della vendita diretta, rappresenta da sempre perun appuntamento importantissimo per confrontarci e riflettere sulle sfide che durante gli anni abbiamo affrontato e vinto. Il 2020 ha visto un'accelerazione improvvisa dell'evoluzione digitale, dovuta ad una condizione di costrizione e non a un processo predefinito, per quanto comunque già avviato". A dirlo Giovanni, presidente, in occasione del 9° Forum della vendita diretta promosso da-Associazione vendita diretta servizio consumatori. "Inoltre - fa notare - stavamo già assistendo ad uno spostamento del bisogno nel mondo del lavoro, dalla necessità di avere più denaro a quella di avere più tempo libero a disposizione, reso ancora più evidente con il confinamento forzato casalingo che ha ...

Moderati da Federico Luperi, direttore Innovazione e New media presso Adnkronos, i padroni di casa Giovanni, presidente, e Giuliano Sciortino, segretario generale, ...Moderati da Federico Luperi, direttore Innovazione e New media presso Adnkronos, i padroni di casa Giovanni, presidente, e Giuliano Sciortino, segretario generale, ...Si è tenuto oggi, per la prima volta in streaming e aperto al pubblico, il 9° Forum della vendita diretta promosso da Avedisco-Associazione vendita diretta servizio consumatori. L’appuntamento, ospi ...Il 19 maggio, dalle 11.00 alle 12.30, sarà trasmesso per la prima volta in streaming e aperto a tutti, il 9° Forum della vendita diretta promosso da ...