Pannella e il valore profetico delle sue battaglie | a 5 anni dalla morte

(Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - La "dimensione centrale della scienza in politica", un tema che in tempo di pandemia dimostra tutta la sua verità e la "lotta per la giustizia giusta". Sono alcunesenza tempo, di nuovo attualissime, di Marco, fondatore del partito Radicale e senza dubbio uno dei politici che più ha segnato la storia dell'Italia repubblicana con le sue lotte per i diritti civili, ricordate da Marco Cappato, in una intervista all'AGI, a 5dello storico leader: era il 19 maggio 2016. "Nel guardare al mondo di oggi - osserva il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni - ci sono due aspetti fondamentali" dell'azione politica diche colpiscono per la loro attualità. In primo luogo "la centralità della scienza per una buona ...