Panchina Juventus, Gattuso erede di Pirlo? Spunta un nuovo indizio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Panchina Juventus – Gennaro Gattuso sale prepotentemente alla ribalta come nome forte per la Panchina della Juventus. Perso Massimiliano Allegri, impossibile da raggiungere Zinedine Zidane, i candidati restano due. Al massimo tre contando Sinisa Mihajilovic. Ma Simone Inzaghi, l’altro papabile, è legato a Fabio Paratici che terminerà la sua avventura alla Vecchia Signora dopo 11 anni di onorata carriera. Rino intanto in questo periodo va di gran moda. Giustamente visti i risultati. Di sicuro non resterà a Napoli dopo le insanabili incomprensioni di qualche tempo fa con il presidente De Laurentiis. Panchina Juventus, Gattuso rifiuta un club Ieri Gennaro Gattuso, spiega la Gazzetta dello Sport, sembra essersi orientato verso un no alla ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 19 maggio 2021)– Gennarosale prepotentemente alla ribalta come nome forte per ladella. Perso Massimiliano Allegri, impossibile da raggiungere Zinedine Zidane, i candidati restano due. Al massimo tre contando Sinisa Mihajilovic. Ma Simone Inzaghi, l’altro papabile, è legato a Fabio Paratici che terminerà la sua avventura alla Vecchia Signora dopo 11 anni di onorata carriera. Rino intanto in questo periodo va di gran moda. Giustamente visti i risultati. Di sicuro non resterà a Napoli dopo le insanabili incomprensioni di qualche tempo fa con il presidente De Laurentiis.rifiuta un club Ieri Gennaro, spiega la Gazzetta dello Sport, sembra essersi orientato verso un no alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Panchina Juventus Non più ciliegina: da Sivori a Platini, quando la Coppa Italia 'salva' la stagione Juve E, anche se in maniera diversa, era andata così anche nel 1989 - 90, quando la Juve di Zoff (in panchina) e Tacconi, Casiraghi e Schillaci anticipò con la Coppa Italia contro il Milan la Coppa Uefa ...

Coppa Italia, Atalanta - Juventus: le probabili formazioni Calcio d'inizio alle ore 21.00 per la finalissima di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con la presenza di 4.300 spettatori paganti: ...dalla panchina, ...

Davide Nicola: un nome, una garanzia…per la salvezza Davide Nicola: l'uomo che ha portato nelle ultime 5 stagioni tutte le squadre che ha allenato alla salvezza e alla permanenza in Serie A.

