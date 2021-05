Pakistan | almeno 5 morti per ciclone Tauktae

Advertising

arafenix70 : @GHINODITACCO18 Che poi i più manco sono africani,almeno che il Pakistan ed il bangladesh si siano spostati stanotte! -

Ultime Notizie dalla rete : Pakistan almeno

Agenzia ANSA

cinque persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite nel crollo di un edificio indurante il passaggio del ciclone Tauktae, che ha provocato una tempesta di sabbia seguita da una ...... mi par di capire che è rimasta poca felicità e che non tornerà sull'Himalaya o Karakorum,... Questo non vuol dire che non tornerò in. Anzi". Quando? "A luglio sarò fra Skardu ed Askole, ...Almeno cinque persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite nel crollo di un edificio in Pakistan durante il passaggio del ciclone Tauktae, che ha provocato una tempesta di sabbia seguita da una p ...La Guardia di Finanza scopre 17 “furbetti” che intascavano soldi dallo Stato senza averne diritto e falsificando documenti ...