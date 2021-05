Pagelle Atalanta-Juventus 1-2 | voti e tabellino finale Coppa Italia 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per ladi. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i ragazzi di Gian Piero Gasperini cominciano meglio la partita ma non riescono a trasformare la mole di gioco prodotta e allora è Kulusevski, al primo tiro in porta bianconero, a sbloccare il risultato. La reazione di Zapata e compagni non si fa attendere, pareggia Malinovskyi suldi tempo. Nella seconda frazione cala il ritmo dell’che cede sotto i colpi di Chiesa: prima un palo e dopo, all’ultima palla giocata, trova la rete decisiva. Laè bianconera. IL ...