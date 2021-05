Pagelle Atalanta Juve | TOP e FLOP della finale di Coppa Italia

(Di mercoledì 19 maggio 2021) I top ee i voti ai protagonisti del match valido per ladi2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per ladi2020/2021. TOP: Kulusevski, Chiesa, Malinovskyi: Romero, Pessina VOTI(3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 6 (76’Djimsiti 6) , Romero 5.5, Palomino 6; Hateboer 5.5 (76? Ilicic SV), De Roon 6, Freuler 5.5, Gosens 6.5 (83? Miranchuk SV); Pessina 5.5 (68? Pasalic 6); Malinovskyi 6.5 (68? Muriel 5.5), Zapata 6. All. Gasperini 5.5ntus (4-4-2) Buffon 6.5; Cuadrado 7, De Ligt 6.5, Chiellini 6.5, Danilo 6; ...

Nella seconda frazione cala il ritmo dell'che cede sotto i colpi di Chiesa: prima un palo e dopo, all'ultima palla giocata, trova la rete decisiva. La Coppa Italia è bianconera. LEE ...Le, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di- Juventus, match valevole per la finale di Coppa Italia 2020/2021. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i ragazzi di Gian Piero ...Queste le pagelle di Calciomercato.com ... Bentancur 6: in difficoltà a reggere i ritmi imposti dall'Atalanta eppure resta fondamentale per proteggere la difesa. Resta a guardare quando Malinovskyi ...Dal 29' st Dybala 6 - Entra ad aiutare la squadra nel concitato finale. Kulusevski 8 - Prestazione eccezionale del prodotto del settore giovanile dell'Atalanta, la migliore in maglia Juve. Spacca il ...