Padre di Ugo Russo vuole conoscere la verità: incatenato al Tribunale per protesta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il papà di Ugo Russo, il giovane 14enne ucciso durante un tentativo di rapina, continua a chiedere chiarimenti su cosa sia effettivamente successo quella sera dato che i test dell'autopsia ancora non sono stati resi noti. Per questo motivo questa mattina si è recato presso il Tribunale di Napoli attuando una forma di protesta che non è passata inosservata. Il Padre di Ugo si è infatti incatenato presso la sede istituzionale. Questo il post facebook del Comitato verità e Giustizia per Ugo Russo: "Verita' e Giustizia per Ugo! Mamma e papa di Ugo si incatenano sotto Tribunale! La Mamma e il Papà di Ugo Russo si sono appena incatenati nello spiazzale del Tribunale di Napoli con dei ...

