Pacchetto da 5 miliardi per il lavoro dopo lo sblocco dei licenziamenti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il decreto “sostegni 1” da 32 miliardi, dopo il via libera della Camera, da oggi diventerà legge dello Stato. Mentre il governo si appresta a varare il provvedimento bis da 40 miliardi, con il consiglio dei ministri atteso tra mercoledì 19 e giovedì 20 maggio. Con la dote dei ristori destinati alle imprese danneggiate dal Covid che cresce a 18 miliardi, 4 in più del previsto. E 5 miliardi che andranno al lavoro, dopo che il 30 giugno cadrà il blocco generalizzato dei licenziamenti. Come racconta La Stampa, ieri il ministro dell’Economia Daniele Franco ha fatto il punto coi rappresentanti della maggioranza di governo per sistemare gli ultimi dettagli del decreto, anche alla luce delle nuove riaperture decise lunedì sera dal consiglio dei ministri. ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il decreto “sostegni 1” da 32il via libera della Camera, da oggi diventerà legge dello Stato. Mentre il governo si appresta a varare il provvedimento bis da 40, con il consiglio dei ministri atteso tra mercoledì 19 e giovedì 20 maggio. Con la dote dei ristori destinati alle imprese danneggiate dal Covid che cresce a 18, 4 in più del previsto. E 5che andranno alche il 30 giugno cadrà il blocco generalizzato dei. Come racconta La Stampa, ieri il ministro dell’Economia Daniele Franco ha fatto il punto coi rappresentanti della maggioranza di governo per sistemare gli ultimi dettagli del decreto, anche alla luce delle nuove riaperture decise lunedì sera dal consiglio dei ministri. ...

Advertising

infoitinterno : Sostegni bis, in arrivo altri 18 miliardi per i ristori alle imprese danneggiate dalla crisi e un pacchetto lavoro - iltirreno : Nel decreto 'Sostegni bis' anche un corposo pacchetto di misure per il lavoro - PolicyMaker_mag : Un nuovo mega pacchetto da 40 miliardi. Ma non saranno altri aiuti a pioggia. Tra le novità del #decretoSostegnibis… - JackieMilesiF : Decreto sostegni bis, dai ristori al paracadute anti-licenziamenti: tutte le misure del nuovo pacchetto da 40 milia… - mrispoli1 : Sostegni bis, in arrivo altri 18 miliardi per i ristori alle imprese danneggiate dalla crisi e un pacchetto lavoro… -

Ultime Notizie dalla rete : Pacchetto miliardi La Finlandia libera Next Generation EU dallo stallo in Parlamento ... l'Eduskunta, passaggio necessario per l' emissione dei bond comuni per finanziare sui mercati il pacchetto di stimolo post - pandemia da 806 miliardi di euro Next Generation EU . Un voto controverso,...

Al via il dl che riforma il lavoro Con il decreto Sostegni bis arriveranno in tutto altri 18 miliardi per i ristori alle imprese danneggiate dalla crisi Covid. Nel corposo pacchetto di misure per il lavoro sono previsti altri 2 mesi ...

Pacchetto da 5 miliardi per il lavoro dopo lo sblocco dei licenziamenti Linkiesta.it L'altra crisi dei migranti a Ceuta Nel caso del Marocco, i migranti sono usati come arma nella disputa con la Spagna sul Sahara occidentale. Le relazioni tra Madrid e Rabat si sono degradate da fine aprile quando la Spagna ha accolto i ...

Decreto sostegni bis, dai ristori al paracadute anti-licenziamenti: tutte le misure del nuovo pacchetto da 40… Previsti 500 milioni per smaltire le liste di attesa e assumere psicologi Nel menù 14 miliardi per le partite Iva dsitribuiti con meccanismo del fatturato e, a conguaglio, degli utili. Decreto sostegn ...

... l'Eduskunta, passaggio necessario per l' emissione dei bond comuni per finanziare sui mercati ildi stimolo post - pandemia da 806di euro Next Generation EU . Un voto controverso,...Con il decreto Sostegni bis arriveranno in tutto altri 18per i ristori alle imprese danneggiate dalla crisi Covid. Nel corposodi misure per il lavoro sono previsti altri 2 mesi ...Nel caso del Marocco, i migranti sono usati come arma nella disputa con la Spagna sul Sahara occidentale. Le relazioni tra Madrid e Rabat si sono degradate da fine aprile quando la Spagna ha accolto i ...Previsti 500 milioni per smaltire le liste di attesa e assumere psicologi Nel menù 14 miliardi per le partite Iva dsitribuiti con meccanismo del fatturato e, a conguaglio, degli utili. Decreto sostegn ...