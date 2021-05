(Di mercoledì 19 maggio 2021) Marcol’amico Francoe si. Ieri da Lilli Gruber su La7 il direttore del Fatto ha parlato del cantautore scomparso dopo una lunga malattia con i versi della sua canzone ‘Testamento’: “E mi piaceva tutto della mia vita mortale, Noi non siamo mai morti, e non siamo mai nati”. Poiha assistito con gli occhi malinconici e velati di un principio di pianto a un servizio che celebra il cantautore e poeta. “Cos’era Francoper me? Innanzitutto mi fa male vedere queste immagini, sono un po’ scosso, era un’anima delicata, come quei fogli che si disfano appena li tocchi. Ho pudore a dire cose di lui a caldo, forse il miglior modo perrlo è il testo della sua canzone ...

La7tv : #ottoemezzo Lo storico dell'arte @tomasomontanari ricorda l'impegno civico di Franco #Battiato, anche nelle sue can… - La7tv : #ottoemezzo Secondo il prof. @tomasomontanari, Mario Draghi ha giocato alla roulette russa per le riaperture: 'L'az… - La7tv : #ottoemezzo Duro attacco di @marcotravaglio al Commissario #Figliuolo: 'E' imbarazzante, ad ogni suo annuncio non è… - Stefano_Lupus : RT @LaNotiziaTweet: Otto e mezzo, il video di Travaglio che ricorda Battiato e si commuove - RitaBorsatti : RT @LaNotiziaTweet: Otto e mezzo, il video di Travaglio che ricorda Battiato e si commuove -

Ultime Notizie dalla rete : Otto mezzo

La7

Oppure, per meglio dire, a cuori di santi inal rumore dei campi di battaglia. Per ordinare il libro, PIO V Storia di un papa santo Roberto de Mattei - Lindau - pagine 465 - ? 30,40 (prezzo ...... il distanziamento, le mascherine' è 'quello che abbiamo imparato a fare in questo anno econ ... La Regione Lazio ha annunciato: 'hub a disposizione dei giovani a partire da luglio e senza ...Un mese fa sfilava per le strade di una New York deserta. Ieri la rivelazione con una foto sui social. Senza dare altri indizi: né sul nome della ...Il brano è accompagnato da un video girato a Londra e celebra il rito collettivo del calcio e il ritorno alla vita del post pandemia in un continente vaccinato, 'dalle strade di Dublino a Notre Dame', ...