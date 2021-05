Ottimismo dal bollettino Covid. Vaccino Pfizer alla fascia dei 12-15 anni: l’ok dell’Ema il 28 maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) bollettino Covid. Sono 5.506 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 19 maggio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 149 morti. Salgono di poco i contagi (ieri +4.452) ma calano le vittime (ieri +201). Continua a scendere il numero dei ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 1.643 persone (-46 da ieri), con 70 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari sono 11.018 ricoveri ordinari (-521 da ieri), 3.741.149 i guariti (+13.929) e 306.730 gli attualmente positivi (-8.578). Sono buone notizie a fronte delle prime riaperture. Sale invece il tasso di positività che tocca quota 1,9 per cento a fronte dell’1,7 delle 24 ore prima. Pfizer ai 12-15enni Il quadro si sta rasserenando, merito soprattutto delle vaccinazioni. Altra buona notizia è il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 maggio 2021). Sono 5.506 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 19, secondo i dati deldella Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 149 morti. Salgono di poco i contagi (ieri +4.452) ma calano le vittime (ieri +201). Continua a scendere il numero dei ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 1.643 persone (-46 da ieri), con 70 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari sono 11.018 ricoveri ordinari (-521 da ieri), 3.741.149 i guariti (+13.929) e 306.730 gli attualmente positivi (-8.578). Sono buone notizie a fronte delle prime riaperture. Sale invece il tasso di positività che tocca quota 1,9 per cento a fronte dell’1,7 delle 24 ore prima.ai 12-15enni Il quadro si sta rasserenando, merito soprattutto delle vaccinazioni. Altra buona notizia è il ...

SecolodItalia1 : Ottimismo dal bollettino Covid. Vaccino Pfizer alla fascia dei 12-15 anni: l’ok dell’Ema il 28 maggio… - TDan74 : RT @Raiofficialnews: “Come quando ti dichiari in amore, così ho dichiarato a @RaiUno il mio desiderio di riproporre #IlPranzoèServito. Prov… - Profilo3Marco : RT @Raiofficialnews: “Come quando ti dichiari in amore, così ho dichiarato a @RaiUno il mio desiderio di riproporre #IlPranzoèServito. Prov… - Susanna05662273 : RT @Raiofficialnews: “Come quando ti dichiari in amore, così ho dichiarato a @RaiUno il mio desiderio di riproporre #IlPranzoèServito. Prov… - nfaby83 : RT @Raiofficialnews: “Come quando ti dichiari in amore, così ho dichiarato a @RaiUno il mio desiderio di riproporre #IlPranzoèServito. Prov… -