Oscar Camps (Open arms) sui migranti a Ceuta: 'Il ricatto di una dittatura senza scrupoli' (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il fondatore di Open arms, Oscar Camps, ha commentato l'arrivo in appena 48 ore di migliaia di migranti, tra cui 1.500 minori, nell'enclave spagnola di Ceuta in Marocco, con il governo di Madrid che ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il fondatore di, ha commentato l'arrivo in appena 48 ore di migliaia di, tra cui 1.500 minori, nell'enclave spagnola diin Marocco, con il governo di Madrid che ...

Advertising

globalistIT : - gianotti_andrea : @FBiasin Non aveva la felpa di Open Arms? Del milionario oscar camps? - biondi_danilo : @repubblica Questa è odiata per ciò che ha fatto, ma il reato non avrà il tempo di andare in prescrizione. Si cambi… - 69Massy : @LegaSalvini Si ma quello è Oscar Camps dell’Open Arms e li purtroppo, @matteosalvinimi è stato rinviato a giudizio -