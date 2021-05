Oroscopo Vergine, domani 20 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 20 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine. Carissimi amici della Vergine, questo giovedì sembra essere quasi completamente dedicato alla sfera amorosa! Le buonissime Luna e Venere entreranno prepotentemente nei vostri piani astrali, mantenendosi leggermente distanti, per mitigare gli effetti negativi di Giove e Saturno. Questi ultimi sembrano voler rendere la vostra strada verso il successo decisamente ostica e travagliata, ponendovi davanti anche a qualche ostacolo e marcata indecisione sotto il piano lavorativo. Nuove opportunità si ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 20? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della. Carissimi amici della, questo giovedì sembra essere quasi completamente dedicato alla sfera amorosa! Le buonissime Luna e Venere entreranno prepotentemente nei vostri piani astrali, mantenendosi leggermente distanti, per mitigare gli effetti negativi di Giove e Saturno. Questi ultimi sembrano voler rendere la vostra strada verso il successo decisamente ostica e travagliata, ponendovi davanti anche a qualche ostacolo e marcata indecisione sotto il piano lavorativo. Nuove opportunità si ...

