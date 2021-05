Oroscopo Toro, domani 20 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 20 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro. Amici del Toro, un brutto e pesante giovedì si configura al vostro orizzonte, con brutte ripercussioni sulle vostre energie psicofisiche. Il Sole, Mercurio e Marte occupano posizioni veramente scomode nella vostra orbita, rendendovi fisicamente e mentalmente stanchi, poco produttivi e ancora meno invogliati ad impegnarvi. Anche le vostre ambizioni sembrano essere frenate e le strade che decidete di percorrere sembrano essere disseminate di ostacoli. Ma non è tutto negativo, con Venere in angolo benefico ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 20? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Amici del, un brutto e pesante giovedì si configura al vostro orizzonte, con brutte ripercussioni sulle vostre energie psicofisiche. Il Sole, Mercurio e Marte occupano posizioni veramente scomode nella vostra orbita, rendendovi fisicamente e mentalmente stanchi, poco produttivi e ancora meno invogliati ad impegnarvi. Anche le vostre ambizioni sembrano essere frenate e le strade che decidete di percorrere sembrano essere disseminate di ostacoli. Ma non è tutto negativo, con Venere in angolo benefico ...

Advertising

VanityFairIt : Robert Pattinson compie oggi 35 anni. A lui, e a tutti i #Toro come lui, tanti, tantissimi auguri Ed ecco che cosa… - OroscopoToro : 19/mag/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 20 maggio 2021: anticipazioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - daydream_sara : RT @VanityFairIt: Tanti auguri a Michele Placido che compie 75 anni e a tutti i #Toro nati oggi. Come andrà la vostra giornata e quella deg… - infoitcultura : Oroscopo oggi Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 19 maggio 2021: Oroscopo 19 maggio tutti i segni -