Oroscopo Scorpione, domani 20 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 20 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione. Il giovedì che sta per accogliervi, cari Scorpione, non sembra essere così tanto positivo, ma fortunatamente neanche pessimo! La Luna occupa ancora una posizione decisamente scomoda nei vostri piani astrali, costringervi a lasciarvi alle spalle qualcosa di importante a cui non vorreste veramente rinunciare. Alcuni progetti e piani sembrano subire dei bruschi rallentamenti, in un generale clima poco sereno per quanto riguarda la sfera lavorativa. Ma almeno Venere vi sorride ...

