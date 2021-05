Oroscopo Scorpione del giorno: previsioni del giorno 19/05/2021 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Se ti stai prendendo cura dei tuoi parenti più anziani e dei loro crescenti bisogni, la situazione potrebbe causarti qualche problema finanziario. Il denaro non è la risposta a tutto, ma in questo caso ti permetterebbe di avere un momento di tregua. Fortunatamente dovresti avere delle entrate impreviste. Venere, il pianeta delle finanze, sta visitando la tua casa del denaro altrui e suggerisce che potrebbero arrivarti un rimborso fiscale, un’assicurazione o delle commissioni. Se lavori nel settore immobiliare, potresti riuscire a vendere una proprietà che ti porterà ottimi guadagni. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 19 maggio 2021) Se ti stai prendendo cura dei tuoi parenti più anziani e dei loro crescenti bisogni, la situazione potrebbe causarti qualche problema finanziario. Il denaro non è la risposta a tutto, ma in questo caso ti permetterebbe di avere un momento di tregua. Fortunatamente dovresti avere delle entrate impreviste. Venere, il pianeta delle finanze, sta visitando la tua casa del denaro altrui e suggerisce che potrebbero arrivarti un rimborso fiscale, un’assicurazione o delle commissioni. Se lavori nel settore immobiliare, potresti riuscire a vendere una proprietà che ti porterà ottimi guadagni. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

Scorpione_astro : 18/mag/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - scorpionevf : #scorpione La Luna si trova attualmente in posizione disarmonica nel segno del Leone.... - InfoCilentoWeb : Oroscopo: Scorpione, “In amore giocate d’astuzia” - Scorpione_astro : 18/mag/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: - Scorpione_astro : 18/mag/2021: Salute, Amore & Denaro => Per saperne di più: -