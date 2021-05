Oroscopo Sagittario del giorno: previsioni del giorno 19/05/2021 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le tue abilità oratorie potrebbero attirare l’attenzione di una figura importante del tuo settore, che probabilmente ti ingaggerà. Con Venere in Gemelli, la tua casa delle partnership, ti sarà facile fare un’ottima impressione, ma Saturno, che si trova nella tua casa della mente e dell’intelletto, suggerisce di assicurarti di essere al massimo della forma prima di accettare l’incarico. La combinazione di questi due pianeti, comunque, ti donerà un mix di competenza e simpatia. Andrai alla grande! Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le tue abilità oratorie potrebbero attirare l’attenzione di una figura importante del tuo settore, che probabilmente ti ingaggerà. Con Venere in Gemelli, la tua casa delle partnership, ti sarà facile fare un’ottima impressione, ma Saturno, che si trova nella tua casa della mente e dell’intelletto, suggerisce di assicurarti di essere al massimo della forma prima di accettare l’incarico. La combinazione di questi due pianeti, comunque, ti donerà un mix di competenza e simpatia. Andrai alla grande! Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

