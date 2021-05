Oroscopo Pesci del giorno: previsioni del giorno 19/05/2021 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Oggi potresti ragionare sulle tue paure e intraprendere un grande lavoro interiore, perché Saturno sta attraversando l’area più nascosta della tua carta astrale (e lo fa dalla fine del 2020). Oggi il pianeta potrebbe darti una mano anche a realizzare i tuoi obiettivi domestici. Grazie al suo collegamento con Venere, un contatto particolarmente influente potrebbe adoperarsi per aiutarti a comprare o vendere casa. In alternativa, potresti riuscire a migliorare e rendere più affettuosa la comunicazione con i tuoi familiari. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 19 maggio 2021) Oggi potresti ragionare sulle tue paure e intraprendere un grande lavoro interiore, perché Saturno sta attraversando l’area più nascosta della tua carta astrale (e lo fa dalla fine del 2020). Oggi il pianeta potrebbe darti una mano anche a realizzare i tuoi obiettivi domestici. Grazie al suo collegamento con Venere, un contatto particolarmente influente potrebbe adoperarsi per aiutarti a comprare o vendere casa. In alternativa, potresti riuscire a migliorare e rendere più affettuosa la comunicazione con i tuoi familiari. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

