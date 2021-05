Oroscopo Leone, domani 20 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 20 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone. Il giovedì che attende all’orizzonte voi amici del Leone sembra volervi garantire alcuni influssi contrastanti l’uno con l’altro. È vero che il Sole, Mercurio e Marte sono in angolo positivo e sono dei pianeti fondamentali per il vostro benessere, ma dall’altra parte ci sono la Luna e Venere decisamente poco sereni. Una buonissima creatività e delle rinnovate energie si accompagneranno a una scarsa voglia di impegnarvi e ad un decremento delle possibilità per voi amici single del segno. Occhio alla ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 20? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Il giovedì che attende all’orizzonte voi amici delsembra volervi garantire alcuni influssi contrastanti l’uno con l’altro. È vero che il Sole, Mercurio e Marte sono in angolo positivo e sono dei pianeti fondamentali per il vostro benessere, ma dall’altra parte ci sono la Luna e Venere decisamente poco sereni. Una buonissima creatività e delle rinnovate energie si accompagneranno a una scarsa voglia di impegnarvi e ad un decremento delle possibilità per voi amici single del segno. Occhio alla ...

