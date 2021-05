Oroscopo Leone del giorno: previsioni del giorno 19/05/2021 (Di mercoledì 19 maggio 2021) La lealtà incondizionata e sincera che provi nei confronti dei tuoi amici oggi potrebbe essere particolarmente forte. Con Saturno nella tua casa delle partnership perfettamente connesso alla socievole Venere nella tua casa dei gruppi e delle associazioni, il senso di equilibrio e stabilità che trasmetti potrebbe attirare qualcuno che ha bisogno di aiuto per trovare dei contatti. Uno dei tuoi amici potrebbe aver bisogno che tu lo presenti a un cliente importante. Ma è anche possibile che lui (o lei) ti faccia conoscere qualcuno che in futuro diventerà il tuo socio in affari oppure il tuo compagno. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 19 maggio 2021) La lealtà incondizionata e sincera che provi nei confronti dei tuoi amici oggi potrebbe essere particolarmente forte. Con Saturno nella tua casa delle partnership perfettamente connesso alla socievole Venere nella tua casa dei gruppi e delle associazioni, il senso di equilibrio e stabilità che trasmetti potrebbe attirare qualcuno che ha bisogno di aiuto per trovare dei contatti. Uno dei tuoi amici potrebbe aver bisogno che tu lo presenti a un cliente importante. Ma è anche possibile che lui (o lei) ti faccia conoscere qualcuno che in futuro diventerà il tuo socio in affari oppure il tuo compagno. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

