Oroscopo di Paolo Fox, 20 maggio 2021: le previsioni segno per segno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Oroscopo Paolo Fox 20 maggio 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po' le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 20 maggio? Oroscopo Paolo Fox 20 maggio: le previsioni Ariete. Giornata positiva per le reazioni! Nel lavoro la fase d'entusiasmo va moderata, attenzione al denaro. Toro. Oggi la Luna è favorevole, va decisamente meglio. Nel lavoro non sottovalutare le proposte in attivo, ma tieni a mente anche lo stipendio! Gemelli. E' facile ritrovare il desiderio di amare oggi il Sole entra nel tuo segno. Nel lavoro qualcuno potrebbe cambiare un accordo all'ultimo minuto… Cancro. Sono ...

