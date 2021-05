Oroscopo Capricorno, domani 20 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 20 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. Voi del Capricorno siete al cospetto dell’ennesima giornata piuttosto positiva e gratificante! Molto buona, in particolar modo, la posizione occupata dalla Luna nei vostri piani astrali, che vi riempie di idee vincenti per il vostro futuro, soprattutto per l’aspetto economico! Occhio solo a Giove e Saturno, che non sono negativi ma procedono lentamente sul loro percorso, rallentando anche voi e le vostre iniziative, ma nulla di troppo negativo! In amore la giornata potrebbe ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 20? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Voi delsiete al cospetto dell’ennesima giornata piuttosto positiva e gratificante! Molto buona, in particolar modo, la posizione occupata dalla Luna nei vostri piani astrali, che vi riempie di idee vincenti per il vostro futuro, soprattutto per l’aspetto economico! Occhio solo a Giove e Saturno, che non sono negativi ma procedono lentamente sul loro percorso, rallentando anche voi e le vostre iniziative, ma nulla di troppo negativo! Inla giornata potrebbe ...

