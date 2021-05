Oroscopo Capricorno del giorno: previsioni del giorno 19/05/2021 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Se hai dei buoni rapporti con un tuo diretto superiore, potresti riuscire a trattare delle condizioni di lavoro che ti offriranno molti vantaggi sul lungo termine. Il feedback particolarmente positivo di un cliente potrebbe invece dimostrare la qualità del tuo lavoro e aumentare il tuo valore agli occhi dell’azienda. Se è così, la cosa probabilmente si tradurrà in un miglioramento del tuo stipendio in proporzione alle tue performance. Cambiando argomento, se per curare un problema di salute avevi in programma una grossa spesa, potresti scoprire che la tua situazione è talmente migliorata da non renderla più necessaria. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 19 maggio 2021) Se hai dei buoni rapporti con un tuo diretto superiore, potresti riuscire a trattare delle condizioni di lavoro che ti offriranno molti vantaggi sul lungo termine. Il feedback particolarmente positivo di un cliente potrebbe invece dimostrare la qualità del tuo lavoro e aumentare il tuo valore agli occhi dell’azienda. Se è così, la cosa probabilmente si tradurrà in un miglioramento del tuo stipendio in proporzione alle tue performance. Cambiando argomento, se per curare un problema di salute avevi in programma una grossa spesa, potresti scoprire che la tua situazione è talmente migliorata da non renderla più necessaria. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

Capricorno_astr : 18/mag/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - Capricornovf : #capricorno I tanti sforzi che farete in questi giorni non verranno ripagati come avre... - Capricorno_astr : 18/mag/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 18/mag/2021: Salute, Amore & Denaro => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 18/mag/2021: Numeri fortunati => Per saperne di più: -