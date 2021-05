Oroscopo Bilancia, domani 20 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 20 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia. Cari Bilancia, questo giovedì sembra essere decisamente negativo per voi e vuole suggerirvi di correre il più possibile ai ripari. La Luna negativa vi presenterà il conto di un qualche problema già sorto in passato, probabilmente in ambito famigliare o economico, spingendovi a risolverlo una volta per tutte, ma non senza un notevole impiego di energie. Potrete contare almeno su Mercurio e il Sole, positivi ma poco forti nella vostra orbita, che assieme dovrebbero donarvi la forza necessaria per ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 20? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della. Cari, questo giovedì sembra essere decisamente negativo per voi e vuole suggerirvi di correre il più possibile ai ripari. La Luna negativa vi presenterà il conto di un qualche problema già sorto in passato, probabilmente in ambito famigliare o economico, spingendovi a risolverlo una volta per tutte, ma non senza un notevole impiego di energie. Potrete contare almeno su Mercurio e il Sole, positivi ma poco forti nella vostra orbita, che assieme dovrebbero donarvi la forza necessaria per ...

Advertising

Bilancia_astro : 19/mag/2021: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Bilancia_astro : 19/mag/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - Ravenna24ore : Oroscopo dal 19 al 25 maggio: più coerenza per il Bilancia; scocciature per il Capricorno - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Mercoledì 19 maggio 2021 -… -