Oroscopo Acquario, domani 20 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 20 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell'Acquario. Amici dell'Acquario, occhio alla vostra giornata di giovedì che non sembra essere così tanto positiva. Avete goduto di ottimi transiti per diversi giorni, ma ora gli astri si stanno muovendo velocemente, cambiando faccia e influsso. Un notevole senso di confusione rispetto a quello che state facendo potrebbe cogliervi fin dalle prime ore della giornata, rallentando in maniera piuttosto consistente le vostre ambizioni. Cercate di rimandare il più possibile ogni decisione o scelta, sia per la giornata ...

