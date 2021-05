Orizzonti Politici presenta “Italia a misura di Generazione Z”, proposte per un Paese digitale, coeso ed inclusivo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Orizzonti Politici è un think tank composto da oltre 60 studenti universitari e giovani professionisti che condividono l’interesse per la politica e l’economia. La mission è quella di elaborare proposte di policy e analizzare i fenomeni Politici ed economici, promuovendo un dibattito costruttivo ed informato e dando voce alle istanze della Generazione Z. Il lavoro del gruppo ha l’obiettivo di offrire una piattaforma di analisi basata sul trinomio indipendenza, spirito costruttivo ed accessibilità. Un’Italia attenta ai giovani: obiettivi La crisi causata dal Covid-19 ha messo a dura prova l’Italia e il mondo intero. L’emergenza sanitaria, accompagnata da gravi danni economici e sociali, ha inasprito ulteriormente la già precaria situazione delle nuove generazioni, ora ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 maggio 2021)è un think tank composto da oltre 60 studenti universitari e giovani professionisti che condividono l’interesse per la politica e l’economia. La mission è quella di elaboraredi policy e analizzare i fenomenied economici, promuovendo un dibattito costruttivo ed informato e dando voce alle istanze dellaZ. Il lavoro del gruppo ha l’obiettivo di offrire una piattaforma di analisi basata sul trinomio indipendenza, spirito costruttivo ed accessibilità. Un’attenta ai giovani: obiettivi La crisi causata dal Covid-19 ha messo a dura prova l’e il mondo intero. L’emergenza sanitaria, accompagnata da gravi danni economici e sociali, ha inasprito ulteriormente la già precaria situazione delle nuove generazioni, ora ...

