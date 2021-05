Orfani di Battiato Ora la nuova musica ci porti dove non siamo mai stati

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 maggio 2021) E’ morto Francoe a tutti o quasi tutti, ieri, sono capitate almeno due cose. La prima, toccante: sentire le sue canzoni per strada, in molte strade. Uscivano treni di Tozeur dalle finestre, codici di geometria esistenziale dai bar, balinesi nei giorni di festa e aborigeni d’Australia dai negozi in centro, campi del Tennessee dalle note audio (avremmo preferito “L’ombra della luce”, somari che ci corteggiate da somari, nemmeno le dediche azzeccate), cuccurucucù dalle cuffie delle ragazze sul tram. La seconda, snervante: sentirci dire cherimasti soli. Sentircelo dire dai nostri amici, dai colleghi, dal vecchio zio che abbiamo chiamato quasi per fargli le condoglianze, tanto grande era l’amore che sapevamo aveva per lui. Di solito, quando muore un’enormità comee si chiude un’epoca – perché è questo che ...