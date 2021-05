Omotransfobia, Don Dino, il parroco amato dai social: «Il ddl Zan? Imperfetto ma necessario» – L’intervista (Di mercoledì 19 maggio 2021) «Qualche volta non sembro proprio un prete. O almeno non sembro il prete che hanno intesta molti. Pulito, devoto e ordinato. La mia storia è diversa». Lo racconta lui stesso, don Dino Pirri, nell’ultimo suo libro, Lo strano caso del buon Samaritano, pubblicato da Rizzoli. Effettivamente, spulciando il profilo Instagram del parroco di Grottammare, nel Sud delle Marche, spuntano le foto di un uomo con la barba incolta e i capelli arruffati, con una spiccata passione per i selfie da prospettive improbabili e i gatti. La sua si chiama Maddy e non fa altro che appisolarsi sulla pancia del don. Se su Instagram ha un seguito di 10 mila follower, è su Twitter che il parroco dà il meglio di sé: 41mila seguaci, tanti retweet dell’account di Fiorella Mannoia, una certa simpatia per i contenuti pubblicati da Enrico Letta e la critica al video ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 maggio 2021) «Qualche volta non sembro proprio un prete. O almeno non sembro il prete che hanno intesta molti. Pulito, devoto e ordinato. La mia storia è diversa». Lo racconta lui stesso, donPirri, nell’ultimo suo libro, Lo strano caso del buon Samaritano, pubblicato da Rizzoli. Effettivamente, spulciando il profilo Instagram deldi Grottammare, nel Sud delle Marche, spuntano le foto di un uomo con la barba incolta e i capelli arruffati, con una spiccata passione per i selfie da prospettive improbabili e i gatti. La sua si chiama Maddy e non fa altro che appisolarsi sulla pancia del don. Se su Instagram ha un seguito di 10 mila follower, è su Twitter che ildà il meglio di sé: 41mila seguaci, tanti retweet dell’account di Fiorella Mannoia, una certa simpatia per i contenuti pubblicati da Enrico Letta e la critica al video ...

