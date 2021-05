Olimpiadi Tokyo 2021 | Thomas Bach | “Ben oltre l’80% degli atleti sarà vaccinato prima dei Giochi”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il presidente del CIO,, secondo quanto riportato dall’ANSA, in un incontro da remoto con il Comitato Organizzatore delledi, ha affermato che tra coloro che sono stati già vaccinati e coloro che lo sarannodei, i tre quarti delle persone che risiederanno nel Villaggio Olimpico saranno coperti contro il Covid entro l’inizio della manifestazione.ha aggiunto che quella del 75% è un stima per difetto: “Abbiamo buone ragioni per credere che questo tasso salirà ben. Il CIO ha proposto al Comitato Organizzatore di integrare personale medico aggiuntivo nelle delegazioni dei Comitati Olimpici Nazionali, che sosterrà le operazioni mediche e la rigorosa attuazione delle misure anti-Covid ...

"Sono ottimista se dico che al 50% questenon si faranno. Le notizie che mi arrivano sottolineano una situazione politica in Giappone che rema contro le. I cittadini dinon vogliono questi Giochi". Il presidente delle Federnuoto, Paolo Barelli parla dei dubbi sulle imminentigiapponesi. Il numero uno della Fin condanna poi il ...Intanto, a poco più di due mesi dall'apertura dellee altri dipartimenti giapponesi sono ancora in piena emergenza sanitaria. Secondo i sondaggi, la maggior parte dei giapponesi ...Il presidente della Federnuoto Paolo Barelli è intervenuto a "The Breakfast Club" su Radio Capital, parlando delle Olimpiadi di Tokyo 2020.TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Thomas Bach non ha dubbi: le Olimpiadi di Tokyo, slittate al 2021 per la pandemia di Covid-19 e in programma dal 23 luglio all’8 agosto, si svolgeranno regolarmente e in ...