Olimpiadi Tokyo 2020 | i medici giapponesi chiedono la cancellazione

(Di mercoledì 19 maggio 2021) 6000l’annullamento delledi: troppo rischioso per il Paese. Intanto Thomas Bach annuncia le percentuali di vaccinazioni a 75% “Riteniamo che la scelta corretta sia quella di annullare un evento che ha la possibilità di aumentare il numero di persone infette e morti”: la richiesta partita daidelMedical Practitioners Association giunge come un monito preoccupante in vista delle. 6mila membri decisi a chiedere a gran voce l’annullamento dei Giochi Olimpici, ritenuti troppo pericolosi per la salvaguarda sanitaria del Paese. La richiesta è stata inoltrata la scorsa settimana al primo ministro giapponese Yoshihide ...

... inclusa quella di, fino al 31 maggio. Il governo inoltre, non approvando altri vaccini, ...Olimpico sono vaccinati o si sono assicurati la vaccinazione in tempo per l'inizio delle'. ...19 mag 09:10, il Cio: almeno il 75% degli atleti sarà vaccinato Almeno il 75% degli atleti che parteciperanno ai Giochi disarà vaccinato contro il coronavirus. Lo ha detto il ...Il presidente del CIO, Thomas Bach, secondo quanto riportato dall'ANSA, in un incontro da remoto con il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, ha affermato che tra coloro che sono stati già ...L'associazione dei medici di Tokyo esorta il Comitato olimpico nazionale (Joc) a cancellare le Olimpiadi previste per l’estate a fronte dell'ascesa delle infezioni di coronavirus e l'opposizione sempr ...