Oggi è un altro giorno, Daniela Poggi si commuove: “L’Alzheimer di mia madre mi ha fatto sentire persa, ecco cosa ho vissuto” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata del 19 maggio, Daniela POggi ha ripercorso la propria carriera soffermandosi poi su alcuni aspetti, anche dolorosi, della vita personale. Appena entrata in studio, complici le toccanti note di Franco Battiato, si è commossa: “Non è giusto… Oggi sono 30 anni che mio padre non c’è più, si è abbandonato fra le mie braccia con tutto il mio amore”, ha esordito. “Viva Dio che riusciamo ad emozionarci, è così bello piangere”, ha commentato la padrona di casa per poi introdurre Ricordami, il romanzo di Daniela POggi. “Mia madre aveva L’Alzheimer, a tratti non sapeva chi fossi. Io la conoscevo ma a causa della malattia mi trovavo spesso di fronte a un’altra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ospite di Serena Bortone aè unnella puntata del 19 maggio,ha ripercorso la propria carriera soffermandosi poi su alcuni aspetti, anche dolorosi, della vita personale. Appena entrata in studio, complici le toccanti note di Franco Battiato, si è commossa: “Non è giusto…sono 30 anni che mio padre non c’è più, si è abbandonato fra le mie braccia con tutto il mio amore”, ha esordito. “Viva Dio che riusciamo ad emozionarci, è così bello piangere”, ha commentato la padrona di casa per poi introdurre Ricordami, il romanzo di. “Miaaveva, a tratti non sapeva chi fossi. Io la conoscevo ma a causa della malattia mi trovavo spesso di fronte a un’altra ...

