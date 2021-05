Offerte Vodafone mobile | 100 GB e minuti a 9 99

Leggi su promotelefoniche

(Di mercoledì 19 maggio 2021) E’ inarrestabile la guerra tra operatori telefonici e ancora una volta ad essere terreno fertile sono le tariffe di telefonia, in particolare oggi ci occuperemo delle. Il gestore rosso, infatti, è sempre sul pezzo quando si parla di rapporto qualità prezzo, ma basterà ad indurre in tentazione gli ex clienti, convincendoli a ritornare come il figliol prodigo? Scopriamo insieme se la promo di cui stiamo parlando ha le carte in regola per sottrarre utenti ai competitor, riportandoli in: Ecco cosa comprende la promo con 100 GB Pare che stavoltal’abbia proprio pensata bene, sfornando così un’offerta irresistibile per GB,e prezzo e sarà ...