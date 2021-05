Oculus Quest 2, campagna di richiamo per l’interfaccia facciale: cosa è successoHDblog.it (Di mercoledì 19 maggio 2021) Interessati in particolar modo i modelli prodotti prima del 4 gennaio 2021Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 19 maggio 2021) Interessati in particolar modo i modelli prodotti prima del 4 gennaio 2021Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Oculus Quest 2, campagna di richiamo per l'interfaccia facciale: cosa è successo - iltecnofolle : Nuovo aggiornamento in vista per il Quest 2 di Oculus @Oculus #Oculus #Quest2 #Aggiornamento #V29 #RealtaVirtuale… - NewsDigitali : Entrambi i visori riceveranno massicci aggiornamenti a breve - vr_italia_org : Oculus Quest ottiene la trasmissione iOS in 'Overlay live'... - HDblog : RT @HDblog: Oculus Quest e Quest 2, è in arrivo un aggiornamento pieno di novità -