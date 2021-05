“Nuovo royal baby in arrivo”. Annuncio ufficiale e felicità nella famiglia reale britannica (Di mercoledì 19 maggio 2021) Fantastica notizia per la famiglia reale d’Inghilterra. Dopo aver vissuto soltanto momenti da incubo nell’ultimo periodo, la regina Elisabetta può finalmente sorridere e festeggiare per l’arrivo di un Nuovo royal baby. Ad annunciare il tutto è stata la stessa corona britannica con un post pubblicato sul social network Instagram. Ovviamente la monarca è stata la prima ad essere stata informata del lieto evento e la sua reazione è stata entusiastica. Si è messa un po’ alle spalle il recente lutto. Ma non solo, visto che è deceduto qualche ora fa Fergus. Si tratta di uno dei due cuccioli di razza corgi regalati dal principe Andrea durante la malattia di Filippo. Le attenzioni e l’amore da riversare nel piccolo cucciolo di nome Fergus avrebbero aiutato la Sovrana. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Fantastica notizia per lad’Inghilterra. Dopo aver vissuto soltanto momenti da incubo nell’ultimo periodo, la regina Elisabetta può finalmente sorridere e festeggiare per l’di un. Ad annunciare il tutto è stata la stessa coronacon un post pubblicato sul social network Instagram. Ovviamente la monarca è stata la prima ad essere stata informata del lieto evento e la sua reazione è stata entusiastica. Si è messa un po’ alle spalle il recente lutto. Ma non solo, visto che è deceduto qualche ora fa Fergus. Si tratta di uno dei due cuccioli di razza corgi regalati dal principe Andrea durante la malattia di Filippo. Le attenzioni e l’amore da riversare nel piccolo cucciolo di nome Fergus avrebbero aiutato la Sovrana. ...

