Nuovo Parco Ovest 2, il quartiere: "Non salvaguarda l'oasi naturale del luogo" (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo pochi giorni dalla presentazione da parte dell'amministrazione comunale di Bergamo del Nuovo progetto riguardante la riqualificazione del Parco Ovest 2 tra i due quartieri "Villaggio degli Sposi e "San Tomaso" (dopo il deposito del progetto attuativo di Ferretti Casa), l'associazione Per il Villaggio ha preparato un documento per raccogliere le proprie perplessità. Il Nuovo progetto presenta profonde differenze rispetto alla prima ipotesi di piano attuativo (mai, in realtà, depositata) e ha l'obiettivo di diminuire il più possibile il consumo di suolo così da salvare l'area libera del Parco Ovest 2 e salvaguardare l'ambiente. Si è, quindi, deciso di scartare la prima bozza di progetto che prevedeva lo sviluppo di una superficie di mq 24.000 per favorirne una che ...

