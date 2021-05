Nuovo lutto per la Regina Elisabetta | morto il suo cucciolo

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Uno dei nuovi cagnolini della, così riferiscono fonti vicine a Sua Maestà. Ilsarebbe spirato tra il 15 e il 16 maggio. Dunque, unper la Sovrana che dopo la scomparsa di suo marito Filippo, lo scorso 9 aprile, aveva trovato un po’ di conforto tra i suoi amici a quattro zampe. Fergus era undi dorgi, ossia un incrocio tra un bassato e un corgi, che è stato regalato ada suo figlio Andrea mentre il Principe Filippo era ricoverato in ospedale lo scorso febbraio. Stando a indiscrezioni riportate da Hello!, laè rimasta particolarmente colpita dalla perdita del suo cagnolino. Infatti,, che da anni ormai aveva deciso di non prendere più ...

... la scomparsa di una persona cara svolge sempre la funzione di riassegnare ai superstiti un... la narrazione si fa riflessione intorno al valore del lutto e riconoscimento del ruolo dell'empatia ... La regina Elisabetta, sola in auto con i suoi corgi, nel giorno del suo compleanno X La regina Elisabetta di nuovo in lutto. Fergus era un incrocio tra un dachshund e un corgi gallese ed era stato ...