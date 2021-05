Nuovo decreto Covid, Green pass anche dopo la prima dose del vaccino. Come cambiano le regole (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nuovo decreto Covid, cambiano le regole relative al Green pass: la certificazione verde viene rilasciata dopo la prima dose del vaccino. Il Nuovo decreto sulle riaperture, approvato in Consiglio dei Ministri il 17 maggio, cambia le regole per la certificazione verde o Green pass: ora il certificato, necessario per gli spostamenti per motivi di turismo o per la partecipazione ad eventi e cerimonie, può essere rilasciato anche dopo la somministrazione della prima dose del vaccino. In questo modo la validità del pass ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 19 maggio 2021)lerelative al: la certificazione verde viene rilasciataladel. Ilsulle riaperture, approvato in Consiglio dei Ministri il 17 maggio, cambia leper la certificazione verde o: ora il certificato, necessario per gli spostamenti per motivi di turismo o per la partecipazione ad eventi e cerimonie, può essere rilasciatola somministrazione delladel. In questo modo la validità del...

Advertising

sole24ore : Abolizione del coprifuoco in tre step: spostamento alle ore 23 dal 19 maggio e a mezzanotte dal 7 giugno, eliminazi… - rtl1025 : ?? La 'certificazione verde #Covid19' ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. E'… - Corriere : ?? Spostamenti in auto, accompagnatori e accesso agli uffici pubblici, feste e matrimoni: le nuove regole per stare… - CChiara80 : RT @Chididovere: #Matrimoni. Nel nuovo decreto inserita la figura dei #CovidManager. Finalmente sono riusciti a trovare un modo per ricicl… - news_mondo_h24 : Nuovo decreto Covid, Green pass anche dopo la prima dose del vaccino. Come cambiano le regole -