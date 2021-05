Nuovo decreto Covid: da oggi coprifuoco alle 23. Tutte le regole (Di mercoledì 19 maggio 2021) La normalità, seppur lentamente, sta tornando: col Nuovo decreto riaperture, approvato lunedì dal consiglio dei ministri e firmato ieri daI presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si procede con gradualità. Da oggi, mercoledì 19 maggio, il coprifuoco passa alle 23, dal 21 giugno sarà invece abolito. All’inizio del mese prossimo ci sarà una verifica, con le Regioni che già chiedono il superamento delle ‘zone’ e con Lega e Forza Italia che sollecitano una accelerazione delle aperture. Domani il via libera al decreto sostegni bis. Figliuolo invita a vaccinare tutti i fragili e rilancia il green pass per l’estate. “Siamo pragmatici e teniamo i piedi per terra”, dice il commissario. Draghi a Parigi: “La strategia è la vaccinazione”. I dati sulla pandemia confermano una discesa ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 maggio 2021) La normalità, seppur lentamente, sta tornando: colriaperture, approvato lunedì dal consiglio dei ministri e firmato ieri daI presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si procede con gradualità. Da, mercoledì 19 maggio, ilpassa23, dal 21 giugno sarà invece abolito. All’inizio del mese prossimo ci sarà una verifica, con le Regioni che già chiedono il superamento delle ‘zone’ e con Lega e Forza Italia che sollecitano una accelerazione delle aperture. Domani il via libera alsostegni bis. Figliuolo invita a vaccinare tutti i fragili e rilancia il green pass per l’estate. “Siamo pragmatici e teniamo i piedi per terra”, dice il commissario. Draghi a Parigi: “La strategia è la vaccinazione”. I dati sulla pandemia confermano una discesa ...

