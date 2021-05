Nuovo album per Baby K, Donna sulla Luna (Di mercoledì 19 maggio 2021) La popstar Baby K ha annunciato il suo Nuovo album: "Donna sulla Luna", in uscita venerdi' 11 giugno, preordinabile sul link https://columbia.lnk.to/DonnasullaLuna. L'atteso Nuovo progetto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 19 maggio 2021) La popstarK ha annunciato il suo: "", in uscita venerdi' 11 giugno, preordinabile sul link https://columbia.lnk.to/. L'attesoprogetto ...

Advertising

BABYKMUSIC : DONNA SULLA LUNA - il mio nuovo album. Fuori l’11 Giugno. Presave/ preadd in bio. - repubblica : Duran Duran, il ritorno dopo sei anni. Ecco 'Invisible', primo singolo dal nuovo album - SkyTG24 : Duran Duran, oggi è uscito Invisible. Il nuovo singolo in attesa dell’album Future Past - RadioFrecciaOf : Chris Martin vuole utilizzare le emoji al posto dei titoli per il nuovo album dei Coldplay #radiofreccianotizie… - eternalchances : se l’anno prossimo i verdena fanno uscire un nuovo album </3 se </3 -