Nuove prospettive per la scuola che cambia

Il 27 maggio alle ore 15.30 si terrà il primo Online National Meeting organizzato dalla Rete Nazionale Scuole Smart – alla quale aderisce anche L'Iss Carlo Pisacane di Sapri – sul tema: "Lo Smart Working: Nuove prospettive di organizzazione del lavoro nella scuola che cambia". L'incontro sarà coordinato e moderato da Antonio Iaconianni, Dirigente del Liceo Classico 'Telesio' di Cosenza, scuola Capofila della Rete Nazionale Scuole Smart, che farà una introduzione ai lavori. Seguiranno poi gli interventi di Vanessa Viti, Tecnologa presso ASI; Luca Solari, Professore ordinario di Organizzazione Aziendale; Elisa Colella, Dirigente del Liceo Classico 'Cutelli' di Catania – scuola Capofila Rete Nazionale Licei Classici; Dianora Bardi, Presidente del Centro Studi "ImparaDigitale".

