Nuove politiche del lavoro per nuove generazioni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Uno degli elementi positivi del PNRR italiano è dato dal fatto che il presidente Draghi metta la sua firma su un documento che è improntato al realismo: nulla nasconde dei ritardi accumulati, dei problemi e dei numeri che ci obbligano a mettere la realtà all’altezza degli occhi. Fatto questo non scontato in politica e per assumere decisioni. Tra i tanti dati del documento, a risaltare sono quelli che raccontano della condizione lavorativa dei giovani. Risaltano per la loro (nota) drammaticità e perché è lo stesso presidente del Consiglio dei Ministri che li cita nell’introduzione del documento inviato a Bruxelles, “colpiti - scrive - sono stati giovani e donne: l’Italia è il Paese dell’UE con il più alto tasso di giovani tra i 15 e i 29 anni non impegnati nello studio, nel lavoro, nella formazione (neet)”. Il problema dell’assenza di lavoro per i ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Uno degli elementi positivi del PNRR italiano è dato dal fatto che il presidente Draghi metta la sua firma su un documento che è improntato al realismo: nulla nasconde dei ritardi accumulati, dei problemi e dei numeri che ci obbligano a mettere la realtà all’altezza degli occhi. Fatto questo non scontato in politica e per assumere decisioni. Tra i tanti dati del documento, a risaltare sono quelli che raccontano della condizione lavorativa dei giovani. Risaltano per la loro (nota) drammaticità e perché è lo stesso presidente del Consiglio dei Ministri che li cita nell’introduzione del documento inviato a Bruxelles, “colpiti - scrive - sono stati giovani e donne: l’Italia è il Paese dell’UE con il più alto tasso di giovani tra i 15 e i 29 anni non impegnati nello studio, nel, nella formazione (neet)”. Il problema dell’assenza diper i ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuove politiche Toyota e Luiss, accordo per un master sulla sostenibilità attraverso Kinto La mobilità sostenibile e condivisa richiede professionalità nuove e specializzate ed è sempre più al centro delle politiche sovranazionali, nazionali e locali. Ne sono testimonianza i 41 miliardi di euro allocati per gli interventi sulla mobilità e sulla ...

Giovedì 20/5: 'L'economia europea. Tra crisi e rilancio' ... Guerrieri e Padoan continuano la loro riflessione: ora che la pandemia ha posto nuove sfide ...impegni concreti e fronti prioritari su cui intervenire a partire dalla riformulazione di politiche all'...

La mosca soldato al centro delle nuove politiche green Corriere Romagna Enpaia-Censis: "Generazione Z riscopre agricoltura sostenibile" (Teleborsa) - È stata presentata questa mattina dalla Fondazione Enpaia – l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura – e il Censis la terza ...

Nuove politiche del lavoro per nuove generazioni L’Italia è il Paese Ue con il più alto tasso di Neet. Il Pnrr è improntato al realismo, servono misure straordinarie ...

