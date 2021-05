Nuova Sabatini, allarme della Cna: “Le risorse stanno terminando” (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA – Le risorse della Nuova Sabatini sono destinate a finire entro giugno. A meno di un rifinanziamento in tempi rapidi. Cna lancia l’allarme su uno dei principali e più efficaci strumenti per supportare le imprese nell’acquisto di nuovi beni strumentali. A inizio maggio infatti risultano ancora disponibili poco più di 200 milioni di euro, sufficienti per coprire le esigenze di un paio di mesi o poco più. Per coprire l’intero 2021 servirebbero 4-500 milioni che farebbero da volano a circa 6 miliardi di nuovi investimenti da parte delle imprese, soprattutto micro e piccole. I numeri della Nuova Sabatini ne testimoniano l’importanza nell’ottica di stimolare gli investimenti. Dopo una partenza in sordina nel 2014 lo strumento ha registrato un crescente ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA – Lesono destinate a finire entro giugno. A meno di un rifinanziamento in tempi rapidi. Cna lancia l’su uno dei principali e più efficaci strumenti per supportare le imprese nell’acquisto di nuovi beni strumentali. A inizio maggio infatti risultano ancora disponibili poco più di 200 milioni di euro, sufficienti per coprire le esigenze di un paio di mesi o poco più. Per coprire l’intero 2021 servirebbero 4-500 milioni che farebbero da volano a circa 6 miliardi di nuovi investimenti da parte delle imprese, soprattutto micro e piccole. I numerine testimoniano l’importanza nell’ottica di stimolare gli investimenti. Dopo una partenza in sordina nel 2014 lo strumento ha registrato un crescente ...

Nuova Sabatini, allarme della CNA: le risorse sono agli sgoccioli

