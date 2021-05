Nuoto | Gregorio Paltrinieri cerca l’impresa nei 1500 sl a Budapest | Federica Pellegrini al via dei 200 sl?

(Di mercoledì 19 maggio 2021) 1 oro, 1 argento e 1 bronzo: è questo il computo dopo due giornate delin corsa in casa Italia agli Europei 2021 di(Ungheria). Oggettivamente, ci si aspettava di più e delle controprestazioni importanti sono arrivate. Tuttavia, si guarda al day-3 e la voglia è quella di rimpinguare anche se non sarà affatto facile. Nelle Finali che vedranno protagonisti gli azzurri,e Domenico Acerenza andranno a caccia di soddisfazioni neisl e il carpigiano proverà a centrare le medaglie. Sì, avete capito bene: proverà a salire sul podio. La condizione fisica è quella che è e le fatiche deldi fondo si fanno sentire. Il “caimano” è stanco e raschiare il barile in una prova che richiede tanto non è affatto semplice. Ecco che tutto fa pensare che sarà ...

Terza giornata di gare per il nuoto in vasca, che vedrà impegnata ancora tanta Italia. Occhi puntati in particolare su Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, impegnati nella finale dei 1500m, ma ...Terza giornata di gare agli Europei 2021 di nuoto a Budapest. Nella Duna Arena si procede in maniera incessante e la speranza in casa italiana è quella di arricchire il computo che, al momento, preved ...