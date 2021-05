Nuoto: Europei, Pellegrini in semifinale nei 200 stile libero (Di mercoledì 19 maggio 2021) Budapest, 19 mag. -(Adnkronos) - Federica Pellegrini avanza alla semifinale dei 200 stile libero ai campionati Europei di Budapest, in svolgimento fino al 23 maggio alla Duna Arena. La divina realizza il terzo tempo di 1'58''48, arrivando seconda nell'ultima batteria vinta dalla ceca Barbora Semanova che in 1'58''25 sigla il miglior crono complessivo; alle spalle della 21enne di Praga c'è la francese Charlotte Bonnet - campionessa uscente e bronzo continentale a Londra 2016 - seconda in 1'58''33. "Il tempo era proprio quello che volevo -sottolinea la portacolori dell'Aniene-. Non ho spinto al massimo, cercando di non sprecare troppe energie. Ho deciso di disputare i 200 perché prima delle Olimpiadi non mi ricapiteranno tre turni, tra batterie, semifinali e finali, in due giorni". Tra le migliori sedici ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Budapest, 19 mag. -(Adnkronos) - Federicaavanza alladei 200ai campionatidi Budapest, in svolgimento fino al 23 maggio alla Duna Arena. La divina realizza il terzo tempo di 1'58''48, arrivando seconda nell'ultima batteria vinta dalla ceca Barbora Semanova che in 1'58''25 sigla il miglior crono complessivo; alle spalle della 21enne di Praga c'è la francese Charlotte Bonnet - campionessa uscente e bronzo continentale a Londra 2016 - seconda in 1'58''33. "Il tempo era proprio quello che volevo -sottolinea la portacolori dell'Aniene-. Non ho spinto al massimo, cercando di non sprecare troppe energie. Ho deciso di disputare i 200 perché prima delle Olimpiadi non mi ricapiteranno tre turni, tra batterie, semifinali e finali, in due giorni". Tra le migliori sedici ...

