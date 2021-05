Nuoto | Europei | Pellegrini in semifinale nei 200 stile libero 2

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Adnkronos) - Grandi aspettative potrebbero riservare i 100 dorso perché il primatista italiano (52''84) Thomas Ceccon e Simone Sabbioni entrano inrispettivamente con il sesto e il quindicesimo tempo. Avanti a tutti c'è il cannibale russo e campione continentale in carica Kliment Kolesnikov, già d'oro nei 50 dorso, in 52''32. Il 19enne di Schio chiude in 53''43; il 24enne di Rimini ferma i cronometri sul 54''33. Escono Lorenzo Mora ventinovesimo (54''98) e il bronzo continentale dalla doppia distanza Matteo Restivo in 55''69. Con il brivido Edoardo Giorgetti strappa il pass per ladei 200 rana. Il 31enne marchigiano di Cagli ma romano d'adozione è diciassettesimo, ma primo dei ripescati, in 2'12''23; non ci sarà, invece, Andrea Castello ventiduesimo in 2'12''82. Il più veloce è l'olandese Arno Kamminga, argento nei 100, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Europei

Bene gli azzurri nella terza sessione di batterie deglidi Budapest, in svolgimento fino al 23 maggio alla Duna Arena. Il programma della mattina si apre con l'olimpico Alberto Razzetti che si qualifica in scioltezza per la semifinale dei 200 misti.Federica Pellegrini non ha resistito. Alla fine ha prevalso la voglia di gareggiare. Ok, i 200 non sono preparati: siamo qui per dare una mano alle staffette , vietato mettersi e soprattutto farsi ...Condividi questo articolo:Budapest, 19 mag. -(Adnkronos) – Federica Pellegrini avanza alla semifinale dei 200 stile libero ai campionati Europei di Budapest, in svolgimento fino al 23 maggio alla Duna ...Roma - Concluse le gare in acque libere, si passa al nuoto "vero e proprio", cioè quello in piscina. La romana Simona Quadarella ha confermato d'essere sia l'erede della "Fenice" Pellegrini sia la cam ...