**Nuoto: Europei, Italia bronzo nella staffetta 4x200 sl** (Di mercoledì 19 maggio 2021) Budapest, 19 mag. (Adnkronos) - Settima medaglia azzurra oggi agli Europei di nuoto di Budapest. La staffetta Italiana vince la medaglia di bronzo nella 4x200 stile libero maschile. Il quartetto azzurro Ballo-Ciampi-De Tullio-Di Cola conquista il bronzo in 7:06.05, alle spalle di Russia (7:03.48) e Gran Bretagna (7:04.61). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Budapest, 19 mag. (Adnkronos) - Settima medaglia azzurra oggi aglidi nuoto di Budapest. Lana vince la medaglia distile libero maschile. Il quartetto azzurro Ballo-Ciampi-De Tullio-Di Cola conquista ilin 7:06.05, alle spalle di Russia (7:03.48) e Gran Bretagna (7:04.61).

