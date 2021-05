Nuoto | Europei Budapest 2021 | programma | orari | tv e italiani in gara giovedì 20 maggio

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilcompleto e gliinnella undicesima giornata deglidi. Quarta giornata di gare per ilin vasca, con l’Italia che proverà ad incrementare il bottino di medaglie. Federica Pellegrini torna innella finale dei “suoi” 200 stile libero, mentre Simona Quadarella torna in acqua per le eliminatorie dei 1500 stile libero. Per quanto riguarda le staffette, tocca alla 4×100 mista mista. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di20con le batterie, mentre alle 18.00 spazio a semifinali e finali. Di seguito gli, gliine come vedere le gare dell’undicesima giornata della rassegna ...