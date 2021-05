Nuoto | Europei Budapest 2021 | i risultati gara per gara

virginiaraggi : Complimenti a #SimonaQuadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest.… - Eurosport_IT : ANDIAMOOOOO! ?????? Arriva la 3^ medaglia italiana agli Europei: è argento nella 4×200 stile libero mista composta da… - Coninews : GRANDISSIMIIIIIIIII! ???????? Stefano #Ballo, Stefano #DiCola, Federica #Pellegrini e Margherita #Panziera sono ARGENT… - SimoPagliarini_ : RT @Corriere: Europei, Pellegrini gareggia anche nei «suoi» 200: è in semifinale senza forzare - allanpo22646751 : RT @Corriere: Europei, Pellegrini gareggia anche nei «suoi» 200: è in semifinale senza forzare -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Europei

Bene gli azzurri nella terza sessione di batterie deglidi Budapest, in svolgimento fino al 23 maggio alla Duna Arena. Il programma della mattina si apre con l'olimpico Alberto Razzetti che si qualifica in scioltezza per la semifinale dei 200 misti.Federica Pellegrini non ha resistito. Alla fine ha prevalso la voglia di gareggiare. Ok, i 200 non sono preparati: siamo qui per dare una mano alle staffette , vietato mettersi e soprattutto farsi ...I più veloci sono i britannici e campioni europei uscenti Max Litchfield, Jarvis Calum, Matthew Richards e James Guy in 7’08”58. La Russia – vice campionessa del mondo – è seconda in 7’09”68.Roma - Concluse le gare in acque libere, si passa al nuoto "vero e proprio", cioè quello in piscina. La romana Simona Quadarella ha confermato d'essere sia l'erede della "Fenice" Pellegrini sia la ...