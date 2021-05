Nuoto | Europei 2021 | risultati batterie 19 maggio Federica Pellegrini in scioltezza nei 200 sl | bene Ceccon e Razzetti

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Terza giornata dineglididi scena a Budapest (Ungheria). Nella vasca della Duna Arena tante gare interessanti che hanno permesso agli atleti in vasca di staccare il biglietto per le semifinali e le finali del pomeriggio (a partire dalle ore 18.00). Nei 200 stile libero femminili c’era grande attesa per la partecipazione confermata all’ultimo di. La campionessa di Spinea si è presentata sui blocchi e in pura gestione ha concluso in terza posizione nel computo complessivo delle heat con il crono di 1’58?48, preceduta dalla ceca Barbora Seemanova (1’58?25) e dalla campionessa d’Europa in carica Charlotte Bonnet (1’58?33). Alle sue spalle, con il quarto tempo la britannica Freya Anderson (1’58?50). Sulla carta, la transalpina e l’atleta del ...

virginiaraggi : Complimenti a #SimonaQuadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest.… - Eurosport_IT : ANDIAMOOOOO! ?????? Arriva la 3^ medaglia italiana agli Europei: è argento nella 4×200 stile libero mista composta da… - Coninews : GRANDISSIMIIIIIIIII! ???????? Stefano #Ballo, Stefano #DiCola, Federica #Pellegrini e Margherita #Panziera sono ARGENT… - CorsoArditi : RT @ItalianNavy: Europei di #nuoto di #Budapest, strepitosa medaglia d'argento per gli azzurri del 4x200 stile: il nuotatore della #MarinaM… - Comunico_70 : RT @ItalianNavy: Europei di #nuoto di #Budapest, strepitosa medaglia d'argento per gli azzurri del 4x200 stile: il nuotatore della #MarinaM… -

Federica Pellegrini non ha resistito. Alla fine ha prevalso la voglia di gareggiare. Ok, i 200 non sono preparati: siamo qui per dare una mano alle staffette , vietato mettersi e soprattutto farsi ...DIRETTA2021 BUDAPEST: PELLEGRINI, CECCON E CUSINATO OK Si è chiusa in questi istanti la diretta aglidi2021 di Budapest e terminate dunque le batterie del mattino, dobbiamo ...Terza giornata di batterie negli Europei 2021 di nuoto di scena a Budapest (Ungheria). Nella vasca della Duna Arena tante gare interessanti che hanno permesso agli atleti in vasca di staccare il ...Jérémy Desplanches ha tutte le intenzioni di difendere il proprio titolo europeo nei 200m misti. Agli Europei di nuoto di Budapest, il 26enne ginevrino si è qualificato per le semifinali di questa ser ...