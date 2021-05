Nuoto | Europei 2021 | il medagliere Italia seconda alle spalle della Russia | sono 26 i podi azzurri!

Advertising

virginiaraggi : Complimenti a #SimonaQuadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest.… - Eurosport_IT : ANDIAMOOOOO! ?????? Arriva la 3^ medaglia italiana agli Europei: è argento nella 4×200 stile libero mista composta da… - Coninews : GRANDISSIMIIIIIIIII! ???????? Stefano #Ballo, Stefano #DiCola, Federica #Pellegrini e Margherita #Panziera sono ARGENT… - OA_Sport : Federico Burdisso arriva secondo nei 200 farfalla e firma il nuovo record italiano in 1'54''28 - OA_Sport : #NUOTO Federica Pellegrini con facilità in Finale nei 200 stile libero. Eliminata Stefania Pirozzi #Europei -

Fin qui è stato il protagonista di questiper l'Italia delassieme a Simona Quadarella : Alessandro Miressi - capace di abbattere il proprio record personale nei 100 stile due volte in due giorni - è arrivato a 8 centesimi dall'...DIRETTA2021 BUDAPEST: TOUSSAINT ORO 50 M DORSO Continuano le gara aglididi Budapest. Ricordiamo che nella finale dei 100 metri rana donne, Castigioni e Carraro hanno vinto ...Diretta Europei di nuoto 2021 Budapest: programma e azzurri oggi in vasca alla Danube Arena per la rassegna continentale, 19 maggio 2021.Budapest – Gregorio Paltrinieri spinge fino alla fine in prima corsia, ma al termine delle 30 vasche dei 1500 stile a Budapest, arriva secondo. Un argento europeo un po’ amaro per l’azzurro ma ugualme ...