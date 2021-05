Nuoto | Europei 2021 Federica Pellegrini | “Finale senza pretese Non mi si chiede di essere al top | ma…”

(Di mercoledì 19 maggio 2021)si è qualificata alladei 200 metri stile libero aglidiin corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). La Divina ha toccato la piastra col tempo di 1:57.47, alle spalle della ceca Seemanova (1:57.20). Un riscontro cronometrico non esaltante, ma la Campionessa del Mondo non è chiaramente al top della forma e sta preparando le Olimpiadi di Tokyoha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Diciamo che un secondo in meno di questa mattina non era quello che volevamo fare, stiamo accusando la fatica ma ci salverà la mattinata di riposo di mattina. Vedremo ladi domani, ma...

virginiaraggi : Complimenti a #SimonaQuadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest.… - Eurosport_IT : ANDIAMOOOOO! ?????? Arriva la 3^ medaglia italiana agli Europei: è argento nella 4×200 stile libero mista composta da… - Coninews : GRANDISSIMIIIIIIIII! ???????? Stefano #Ballo, Stefano #DiCola, Federica #Pellegrini e Margherita #Panziera sono ARGENT… - OA_Sport : Federico Burdisso arriva secondo nei 200 farfalla e firma il nuovo record italiano in 1'54''28 - OA_Sport : #NUOTO Federica Pellegrini con facilità in Finale nei 200 stile libero. Eliminata Stefania Pirozzi #Europei -

Fin qui è stato il protagonista di questiper l'Italia delassieme a Simona Quadarella : Alessandro Miressi - capace di abbattere il proprio record personale nei 100 stile due volte in due giorni - è arrivato a 8 centesimi dall'...DIRETTA2021 BUDAPEST: TOUSSAINT ORO 50 M DORSO Continuano le gara aglididi Budapest. Ricordiamo che nella finale dei 100 metri rana donne, Castigioni e Carraro hanno vinto ...Diretta Europei di nuoto 2021 Budapest: programma e azzurri oggi in vasca alla Danube Arena per la rassegna continentale, 19 maggio 2021.Budapest – Gregorio Paltrinieri spinge fino alla fine in prima corsia, ma al termine delle 30 vasche dei 1500 stile a Budapest, arriva secondo. Un argento europeo un po’ amaro per l’azzurro ma ugualme ...